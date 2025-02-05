立ったり歩いたりなどで１日中酷使されている太もも。中でも太もも裏の筋肉群「ハムストリング」は疲労しやすく、凝り固まりやすい筋肉なので、放っておくと血流が悪くなって、脚太やむくみの原因となってしまいます。そこで習慣に採り入れたいのが、前屈するだけでOKの簡単ストレッチです。前屈するだけ！ハムストリングを伸ばす簡単ストレッチハムストリングは太もも前側の「大腿四頭筋」、ふくらはぎの「下腿三頭筋」と並び、下