男性と交際していて馴れ合い気に入ってくると、途端に彼氏のことを軽く扱うような態度を見せてしまっていませんか？でも、そんな態度を見た彼氏は「愛情が冷めてきたのでは？」と不安になってしまうことも。そこで今回は、交際中にやらない方がいい「言動」を紹介します。彼氏の話を聞き流してしまう会話中、馴れ合い期に入ると、つい「また同じこと言っている」と彼氏に対して思う場面もあるはず。でも、その際に彼氏の話を聞き流