気になる男性との距離を縮めていく際にLINEは大きな味方となるでしょう。でも、味方にするためには、男性の心をしっかり掴むコツを押さえておきたいところ。そこで今回は、モテ上手な女性ほど自然とできている「LINEテク」を紹介します。メッセージに男性の名前を入れる男性にLINEでメッセージを送る際は、不自然にならない程度に男性の名前を入れることを意識しましょう。文章の途中に自分の名前が入っているだけで、男性は特別感