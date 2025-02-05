贅肉やむくみによって身体全体から重見え感が出てしまうと、当然の如く老け見えにもつながっていくもの。中でも解消したいのが下半身の重見え感でしょう。そこで習慣に採り入れたいのが、お尻の下側の筋肉を強化するピラティスの簡単エクササイズ【ニーリングバウンド】です。軽やかな印象の下半身に整えていきましょう。🌼スクワットより手軽なのが魅力。１日３セット【下半身全体を引き締める】簡単習慣ニーリングバウン