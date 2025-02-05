立ちっぱなし、座りっぱなしなど１日中同じ姿勢で過ごす時間が長い程、下半身は筋肉のハリやむくみでおデブ感が出てきてしまうもの。そこでほっそりとした太ももをキープするべく習慣に採り入れたいのが、脚太の原因となる“太もも前側”の柔軟性UPに効く簡単ストレッチです。太もも前側に効く簡単ストレッチ太もも前側は贅肉が付きやすいだけでなく、疲労感のためにハリやすく、むくみやすい箇所。習慣的なストレッチで柔軟性をキ