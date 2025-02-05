鎌倉の銘菓として人気の「鳩サブレー」を販売する豊島屋は、3月6日を「鳩サブローの日」として、オンラインストアで人気の鳩グッズを1日限定販売することに。また新グッズ「鳩ッション」を抽選販売も開始。豊島屋は、語呂にちなんで3月6日を「鳩サブローの日」としています。「鳩サブロー」とは、豊島屋の初代店主が「鳩サブレー」を世に出す際、親しみを込めて「鳩三郎」と呼んだことに由来するそう。３月６日限定でオンライン販