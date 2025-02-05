築城のスペシャリストたち戦国大名の中でも、特に豊臣秀吉や池田輝政、加藤清正は巧みな築城技術を身につけていたと言われています。しかし、どれほどの知識と資金を持っていても、高度な技術をもつ専門家の助けなしに巨大な城を築くことはできません。今も昔もそれが現実です。例えば、石垣を構築する石工集団としては、近江穴太を本拠とした穴太衆がよく知られています。現存するお城の8割を手掛けた！？織田信長も惚れ込んだ石