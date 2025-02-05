テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は５日、少数与党が新年度予算の成立に向け、どの野党に歩み寄るかが焦点の国会で衆院予算委員会などでの与野党の激しい駆け引きについて特集した。番組では、「年収の壁」引き上げを求める国民民主との協議が足踏みする中、維新が求める「高校の授業料無償化」へ３日の衆院予算委員会で石破茂首相が一定の歩み寄りを見せたことを報じた。スタジオには政治ジ