福岡と佐賀の大雪について、5日午前10時時点の情報をお伝えします。福岡と佐賀では、今シーズン最も強い寒波の影響が続いています。朝の最低気温は福岡市博多区で氷点下0.5℃、北九州市八幡西区で氷点下1.3℃、朝倉市で氷点下3.4℃、八女市で氷点下3.8℃など、福岡ではすべての観測点で最も寒い時期を下回りました。佐賀でも、佐賀市川副町で氷点下3.9℃、嬉野市で氷点下3.0℃など、すべての観測点で最も寒い時期を下回り、