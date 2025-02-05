2月2日放送の「世界の果てまでイッテQ!!」（日本テレビ系・日曜午後7時58分〜）が、放送開始4時間前に番組の公式Xに内容の変更を公表、「総集編」に差し替えて放送した件。【もっと読む】柏木由紀も餌食に 肉食ジャニーズ手越祐也の「荒ぶる下半身」突然の放送差し替えに動揺や憶測が広がったが、3日になり同Xでは、「韓国でのロケ企画の撮影協力先について確認事項が発生したため、急きょ放送内容の変更を行いました。現在も