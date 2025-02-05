【専門家の目｜太田宏介】亀田歩夢は今シーズンからカターレ富山に加入2014年以来11年ぶりにJ2復帰となるカターレ富山には、流通経済大学柏高校（千葉）よりMF亀田歩夢が加入した。亀田は第103回全国高校サッカー選手権大会で強烈なインパクトを残しているなか、元日本代表DF太田宏介氏も「圧倒的な個の技術の高さが抜けていましたね」と感嘆の声を漏らした。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇