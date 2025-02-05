ギリシャのサントリーニ島付近で最近２００回以上の地震が発生し、政府当局が休校令を下した。​２日（現地時間）ＣＮＮによると、先月３１日から２日までの３日間、サントリーニ近くで２００回以上の地震が感知された。最大マグニチュードは４．６だ。​ＣＮＮは、このため３日からアナフィ島、イオス島、アモルゴス島など近隣地域の学校が休校に入ると伝えた。​さらにギリシャ政府当局は、住民に大規模な室内会