中国発「ディープシーク（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）」の登場による衝撃で、開発者を育てた清華大など中国の理工系分野の教育システムに注目が集まっている。これを受け、韓国国内ＡＩ分野の専門家５人を通して国内のＡＩ人材養成システムを診断した。専門家らは相対的に低い処遇と基礎インフラ不足などによる人材流出、規制などが人材養成の障害になっていると指摘した。◆大学に人材いない…「優秀人材は医学部・海外へ」専門家らは優秀