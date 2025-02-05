¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ò¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ÖÂÇ·â¸þ¾å¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£Ä¹¤é¤¯ÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¤«¤é¥µ¡¼¥É¡¢¥µ¡¼¥É¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¹âÌÚË­»á¤Ë¡¢ºòµ¨¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÂÇ·â¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£µ¨¡¢¥µ¡¼¥É¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤ë³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍphoto by Kyodo News¡Ú¥»¥«¥ó¥É¤«¤é¥µ¡¼¥É¤Ø