車庫でバスの運転席に座るイユスさん＝5日午前、岡山市外国人労働者を中長期的に受け入れる特定技能制度の対象にバス運転手が新たに追加されたことを受け、就労に必要な評価試験で全国初の合格者となったインドネシア国籍のイユスさん（40）が5日、岡山市で記者会見を開き「バスドライバーになりたかった。夢みたい」と喜んだ。イユスさんは大学卒業後の2013年に来日。日本語学校や旅行会社を経て両備グループ（岡山市）のニッ