熱狂的な阪神ファンとして知られる、俳優・作家の中江有里さんが4日、自身のXを更新。春季キャンプ先の沖縄・宜野座で、同じ阪神ファンのお笑い芸人・松村邦洋さんと遭遇したことを報告しました。【写真を見る】【中江有里】熱狂的阪神ファン同士お笑い芸人・松村邦洋とキャンプ地で遭遇中江さんは「宜野座で松村邦洋さんと遭遇した！」と綴った上で、ハッシュタグ「阪神タイガース」をそえて松村邦洋さんとの笑顔の2ショットを