三菱UFJ銀行の貸金庫で起きた巨額窃盗事件で、元行員の女が再逮捕されました。三菱UFJ銀行・元行員の今村由香理容疑者（46）は2024年3月、練馬支店の顧客（80代）の貸金庫から、金塊合わせて約2kg、時価総額2200万円相当を盗んだ疑いで再逮捕されました。今村容疑者は盗んだ金塊をその日のうちに都内の質店に持ち込み、貸りた金を他の貸金庫で盗んだ現金の補填に充てていたとみられています。調べに対し、今村容疑者は「異動期でこ