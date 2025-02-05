和歌山県は4日、優れた県産品の新たな認定制度「和歌山一番星アワード」を設けると発表した。従来の「プレミア和歌山」による認定数が増えすぎて「プレミアム感がなくなった」ためとし、新制度は、より厳しい選定にするという。2008年度に始まった「プレミア和歌山」は、対象が加工食品や産業製品、生鮮品や観光資産など様々で、1事業者からの複数の申請も受け付けていた。昨年4月現在の認定数は1316件に上る。一方、新たに