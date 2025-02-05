とちぎテレビ 強い冬型の気圧配置となり、日本海側や北海道などで記録的な大雪となった４日、栃木県内も冷え込んだ朝となり、宇都宮では一部で日中に雪が降りました。 宇都宮では４日、雪が正午ごろからおよそ３０分ほど降りました。 県内は日中、気温が上がらず、２日に宇都宮５．１℃、大田原で７．１℃で１４ある観測地点のうち、奥日光と土呂部で最高気温が氷点下となる真冬日になりました。 気象庁によりますと５日