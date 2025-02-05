とちぎテレビ 下野市は４日、石橋第２配水地区の利用者を対象とした１回目の説明会を開き、水質検査の結果と今後の水質改善に向けた取り組みなどについて説明しました。 説明会には、およそ１００人の住民が出席しました。下野市の担当者から有機フッ素化合物「ＰＦＡＳ」に関する説明と市が先月実施した水質検査の結果が報告されました。 市の水質改善に向けた取り組みや、住民の不安を解消するために、臨時の給水所の開