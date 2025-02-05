とちぎテレビ 下野市の一部の区域の水道水などから、国が定める暫定目標値を超える有機フッ素化合物「ＰＦＡＳ」が検出されたことを受けて、坂村哲也市長は４日、会見を開き、水質改善に向けた取り組みなどについて説明しました。 下野市が先月（１月）行った水質検査によりますと、１リットルあたりの目標値５０ナノグラムを超える濃度の「ＰＦＡＳ」が、市内北部の石橋第２配水区の公園の水道水と水源の井戸水の２カ所か