キッコーマンソイフーズは「豆乳飲料」シリーズの新商品として「クッキー＆クリーム」と「トロピカルフルーツ」を2月17日から全国で発売する。そのまま飲むのはもちろん、パックのまま凍らせて「豆乳アイス」としても楽しめる2品を投入する。2品ともに200㎖紙パック、税別希望小売価格110円。「クッキー＆クリーム」はココアクッキーとバニラの風味が特徴。アイスクリームとして人気の定番フレーバー「クッキー＆クリーム」