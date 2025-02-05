とちぎテレビ 不登校などさまざまな悩みをもつ生徒に寄り添ってきた教師が、自身の経験を報告する大会が２日、宇都宮市内で開かれました。 この大会は、教育運動に取り組んでいる創価学会が、全国各地で開いているもので、栃木県内では７回目を迎えました。 福田富一知事をはじめとした来賓や教育関係者など５００人以上が集まり、教育に携わる教員などの事例発表に耳を傾けました。 保育士の五十嶺紀子さんは、周りの子