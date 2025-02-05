とちぎテレビ 佐野市の金子裕市長は３日、一般会計で過去最大の６６６億８千万円となる新年度の当初予算案を発表しました。 佐野市の新年度の当初予算案は、前の年度と比べて７８億４千万円率にして１３．３％増え６６６億８千万円となり、過去最大となりました。 これは、小中学校などの屋内の運動場合わせて２４の施設にエアコンを設置する事業におよそ１８億８千万円を計上したことなどが要因です。子どもたちを夏の暑