とちぎテレビ 栃木県は４日、那須塩原市にある指定障害児通所支援事業者「放課後等デイサービスきずな」に対し、事業者としての指定を取り消したと発表しました。 この施設は２０２３年２月から２０２４年７月までの間、児童が実際には利用していないにもかかわらず、利用したことに記録などを改ざんし「障害児通所給付費」およそ８７５万円を不正に請求し、受け取ったということです。