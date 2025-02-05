キッコーマン食品は2月3日、焼肉のたれの新商品「わが家は焼肉屋さん 贅沢果実」（195gボトル、375gボトル）を全国で発売する。すりおろしたりんごと梨をたっぷりと使用した贅沢な果実だれ。自然で上品な甘みと豊かな果実風味が特徴だ。しょうが、にんにくなどの香味野菜と複数の醤油を合わせ、芳醇な風味とコクが感じられる味わいに仕上げた。子どもから大人まで楽しめる。195g、税別希望小売価格330円、375g、同495円。「わが家