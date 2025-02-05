2作目のミニアルバム『Dimensional Bridge』を2月5日にリリースするFANTASTICS。メンバーを代表して4人にアルバムテーマについて話してもらったところ、いつのまにか爆笑トークに─。【写真】雑誌未掲載！メンバーたちの仲の良さが伝わるオフショットが尊いアルバムのテーマは「ざっくり言うと“旅”です」─今回のアルバムに込められた思いは？佐藤今まで“旅”をテーマにリリースやライブをしてきました。昨年開催した初の