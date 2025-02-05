まさかのエピソードに、本人は思わず苦笑いだ。城彰二氏は「全然覚えていない」という。元日本代表DFの太田宏介氏が城氏のYouTubeチャンネルに出演。太田氏がプロキャリアをスタートさせた横浜FCで２人はチームメイト。当時を振り返るなか、太田氏は「いろいろ小ネタはあります」と、その１つを披露する。高卒ルーキーの太田氏は、練習の２時間前にグラウンドについてボールの空気を入れたり、選手たちが飲むボトルを用意し