東京駅構内にあるそば粉を使った新感覚クレープ店「SOBAP（ソバープ）」に、オープン1周年を記念して『I'm donut ?（アイムドーナツ？）』とコラボした「ソバープ？」が新登場。2月7日（金）から1週間限定で、各日120個限定で販売されます。そば粉を使った新感覚クレープ店「SOBAP」「SOBAP」は2024年2月、JR東京駅改札内のエキナカ商業施設・グランスタ東京内にオープンした、そば粉を使った新感覚のクレープ店です。メニュー開発