お笑いコンビ・ホタルイカのバッツネ（３６）が３日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」に出演。お笑いの収入だけでは厳しく、年に３〜４回、映画やドラマのエキストラの仕事を行っていると説明し、現場で女優の優香（４４）に似た女優と出会ったことを語った。エキストラの仕事を、持ちネタの窪塚洋介になりきって準備して出演したところ、監督に呼び出され「入れてきたものを全部抜いて。棒読みのほうがマシだって」と怒ら