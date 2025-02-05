【ソウル聯合ニュース】米動画配信大手ネットフリックスのオリジナル韓国ドラマ「トラウマコード」が「イカゲーム」シーズン２を抜き、ネットフリックス「ＴＯＰ１０」のテレビ非英語部門で視聴数トップを記録した。「トラウマコード」の１月第５週（１月２７日〜２月２日）の視聴時間は８２７０万時間、視聴時間を作品の総時間で割った「視聴数」は１１９０万ビューだった。昨年１２月２６日の公開から５週連続で１位の座を守