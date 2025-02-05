【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は４日、核開発を進めるイランに「最大限の圧力」をかける考えを明らかにした。イランの核保有を阻むとして、経済制裁を強化してイランの外貨獲得手段である石油輸出を封じる方針だ。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に「イランは核兵器保有に近づきすぎている。イランは核兵器を持ってはならない」と述べた。米国にはイラン産石油の他国への販売を阻止する権利があるとの認識