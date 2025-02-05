[ワシントン ４日 ロイター] - トランプ米大統領は４日、イランとの２国間関係改善に向けて合意する用意があると述べた。イランは核兵器を開発すべきでないとも強調した。「真剣に耳を傾けているイランにこう言いたい。『ぜひ素晴らしい取引をしたい。あなた方が生活を続けられるような取引だ』」と記者団に述べた。ただ「彼らが保有してはならないものが一つある。核兵器を保有することはできない。彼らが核兵器を持つように