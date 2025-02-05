滝つぼが凍っているのが確認された那智の滝＝5日午前8時30分ごろ、和歌山県那智勝浦町和歌山県那智勝浦町で5日朝、世界遺産・那智の滝（落差約133メートル）の滝つぼが凍っているのが確認された。水しぶきは氷となって岩肌に張り付き、滝が白く雪化粧したような景観を描き出した。紀伊半島南部は年間を通じて温暖な気候。那智の滝をご神体とする熊野那智大社によると、滝つぼが凍るのは2023年以来。同県新宮市の5日朝の最低気