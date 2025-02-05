Simon Lewis[サンノゼ ４日 ロイター] - 中米エルサルバドルが米国内の犯罪者を有償で刑務所に受け入れる案について、ルビオ米国務長官は４日、可否を検討していると述べた。エルサルバドルのブケレ大統領は３日、ルビオ氏との会談後にＸ（旧ツイッター）で「刑務所システムの一部をアウトソーシングする機会」を米国に提示した。ルビオ氏はコスタリカで開いた記者会見で「信じられない申し出だ、前代未聞だ」とした上で「もち