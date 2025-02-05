「ローソンストア100」は2月5日、「デカ盛りチャレンジ」第1弾の販売を開始した。弁当やおにぎり、サンドイッチなどの主食や、ホットスナック、菓子、飲料などのラインアップを展開する。ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」【関連記事】ローソン、2月3日夕方ごろ「盛りすぎ!プレミアムロールケーキ」「盛りすぎ!満腹濃厚豚ラーメン」発売、2月4日には「焼豚弁当」や「照焼チキンたまごサンド」など9品を投入第1弾の販売は2月