トランプ米大統領は4日、ホワイトハウスでイスラエルのネタニヤフ首相と会談した。トランプ氏は共同記者会見で、パレスチナ自治区ガザの全住民をガザ以外に移住させ、戦後のガザは米国が統治し再建を担う考えを示した。当事者不在のまま、一方的な復興案を打ち出した。トランプ氏が2期目の就任後、外国首脳をホワイトハウスに招いて会談するのは初めて。同氏は、ガザ住民の移住先について「多数の場所でも、一つの大きな場所で