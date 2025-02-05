「馬鹿げた戦争を今すぐ止めろ」。アメリカのトランプ大統領は就任早々、ロシアに異例の強い警告を発した。ロシア国内は深刻なインフレに直面しているが、プーチン大統領は戦争継続に強気の姿勢を崩さない。その実態を、まるで存在しない体力を絞り出す「コカイン経済」だと専門家は指摘する――。写真＝Sputnik／共同通信イメージズ2025年1月28日、ロシアのプーチン大統領、サマラにある無人航空機システムの研究・生産センターを