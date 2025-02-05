「ほっかほっか亭」などを運営しているハークスレイ(大阪市北区、青木達也社長)は30日、2025年日本国際博覧会(大阪･関西万博)の出展ブースで提供するメニューの発表会を行った。大阪･関西万博では、ヘルスケアパビリオン内の「ミライと食と文化」ゾーンへの出展となる。ブースのテーマは生産者から消費者を繋ぐ「食のインテグレーション」とし、「ほっかほっか亭」の店舗の様式を再現しながら会場内でしか食べられないメニューを提