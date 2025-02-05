法善寺横丁の石畳。中ほどに織田作之助の文学碑がある＝２０２０年、大阪市中央区大阪発の文学の特徴（１）は、やはり大阪弁が放つ会話のパワーである。（２）は、あかんたれ（意気地のないダメなやつ）が主役ないしは重要な人物として登場することだ。元祖は織田作之助『夫婦善哉（めおとぜんざい）』（１９４０年／新潮文庫など）だろう。大正から昭和にかけての大阪。曾根崎（そねざき）新地のヤトナ芸者（臨時雇いの芸者）