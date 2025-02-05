『東アジア現代史』家近亮子著ちくま新書１５４０円『続・日本軍兵士帝国陸海軍の現実』吉田裕著中公新書９９０円戦後８０年の劈頭（へきとう）を飾る２冊を紹介したい。近現代中国政治史の大家による（１）は、東アジアの国と地域（中国、日本、韓国、北朝鮮、台湾）がどのように近代化を遂げ、少子高齢化など共通の課題にどう向き合っていくのか、東アジア地域の過去から未来を見通す骨太の通史。今日でも続く歴