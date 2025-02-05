将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、王座、棋王、棋聖＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７４期王将戦七番勝負第３局が５日午前９時、東京・立川市「オーベルジュときと」で始まった。第３局は藤井が後手。戦型は角換わり。これまでの２局はいずれも藤井が勝利。前日会見で藤井は「ここまで２局で、課題であったり見えてきたところもあるかなと感じている。それを生かして２日間集中して良い内容の対局ができるように頑張って