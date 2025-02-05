佐々木希が主演するドラマ「地獄の果てまで連れていく」（TBS系）の第4話が、4日に放送された。（※以下、ネタバレあり）本作は、家族を殺した女に復讐（ふくしゅう）するため、整形をして近づく主人公・橘紗智子（佐々木）と、悪魔のように非情なモンスター・花井麗奈（渋谷凪咲）が繰り広げる壮絶な復讐劇。復讐の機会を狙っていた紗智子は、こころ（芝田凰乃）に包丁を向ける麗奈の姿を目の当たりにする。麗奈にとって“