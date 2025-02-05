沖縄県庁＝2023年沖縄県立コザ高で2021年1月、空手部主将だった2年の男子生徒＝当時（17）＝が顧問の教諭から暴言を伴う激しい叱責を受け自殺したのは、高校が適切な対処をしなかったためとして、遺族が県に約1億3900万円の損害賠償を求めた那覇地裁での訴訟を巡り、県が8200万円を支払い和解する方針であることが5日、分かった。県教育委員会によると、昨年12月27日、地裁が和解を勧告した。県は2月県議会に関連議案を提出予