気象台は、午前10時14分に、なだれ注意報を厚真町、安平町、むかわ町、日高町日高、日高町門別、平取町、新冠町、新ひだか町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・厚真町、安平町、むかわ町、日高町日高、日高町門別、平取町などに発表（雪崩注意報）胆振、日高地方では、風雪や大雪、高波、なだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■室蘭市□なだれ注意報6日にかけて警戒■苫小牧市□な