アメリカのトランプ大統領は4日、大統領令で教育省を廃止する考えを示しました。トランプ大統領：生徒一人当たりにかかる費用は世界で最も高い。我々は世界のどの国よりも生徒一人当たりの教育費をかけているんだ。トランプ氏は記者団に対し、「学校運営の業務は各州に任せるつもりだ」と述べ、大統領令で教育省を廃止する考えを改めて表明しました。教育省の廃止は、トランプ氏が選挙戦から訴えていた公約で、現地メディアにより