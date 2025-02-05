首相官邸に設置されている大阪・関西万博のマスコットキャラクター「ミャクミャク」が5日、新たな言葉を発し、石破首相が「進化している」と驚いた。官邸のエントランスに設置されたミャクミャクは、4日から人感センサーに反応して話すようになったばかり。初日は「ミャクミャクだよー。大阪・関西万博に来てね！」のみだったが、一夜明け、別の言葉も話すようになった。「もうすぐ大阪・関西万博！楽しみだね」官邸に入った際、ミ