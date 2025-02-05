市の職員へのパワハラをめぐり、市議会で不信任決議が可決されていた鹿角市の関厚市長が5日午前、職を辞さずに議会を解散する意向を明らかにしました。鹿角市の関厚市長をめぐっては、市が設置した第三者委員会が先月、その言動12件をパワハラにあたると認定。これを受け市議会は不信任決議を可決していて、関市長は今月9日までに市議会を解散するか、自ら辞職するか、または自動失職するかのいずれかを選ぶ必要があります。記者「