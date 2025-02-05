一時、大雪警報が発表されていた上越市安塚では、5日午前4時現在の24時間降雪量が99センチに達し、2月としては過去最高となりました。上越市では、5日朝は大雪の影響で通学路の除雪のめどが立たないとして、一部の小・中学校で臨時休校を決めました。5日終日で臨時休校となっているのは、上越市の牧小学校、牧中学校で合わせて約50人の児童、生徒が影響を受けているということです。大雪の影響で通学路の除雪のめどが立たず、スク&