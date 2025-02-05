数日前この地域では珍しく、雪が少し積もりました。リュウ君のお母さんは、私がリュウ君の雪遊びのことを学校に報告したと思って怒っているようです。リュウ君の投げた雪玉は確かに私の車に当たりそうでしたが、そのことは報告していません。私が教頭先生に報告したのは別の子のことです。（雪遊びにはしゃいで道路に飛び出してきました）子どもたちの安全のためにと思い報告したことなので、教頭先生に伝えたこと自体は後悔してい